Ранее Зеленский, комментируя решение апелляционного суда в Амстердаме по скифскому золоту, заявил, что Киев всегда возвращает свое — «сначала вернем скифское золото, а потом Крым».
«Крым российский навсегда. Наш президент здесь точку в этом вопросе поставил. Крымчане свою волю высказали на референдуме 2014 года. Так что Зеленскому, кроме дырки от бублика, ничего пообещать не можем. Крым — в России, и вопрос этот закрыт», — пишет Аксенов.
Коллекция четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей вернули.
Во вторник апелляционный суд Амстердама постановил вернуть всю коллекцию скифского золота Украине.