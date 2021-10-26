Президенту Украины Владимиру Зеленскому ничего, кроме «дырки от бублика» вместо возвращения Крыма, ожидать не приходится. Об этом 26 октября в своем Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксенов

Ранее Зеленский, комментируя решение апелляционного суда в Амстердаме по скифскому золоту, заявил, что Киев всегда возвращает свое — «сначала вернем скифское золото, а потом Крым».

«Крым российский навсегда. Наш президент здесь точку в этом вопросе поставил. Крымчане свою волю высказали на референдуме 2014 года. Так что Зеленскому, кроме дырки от бублика, ничего пообещать не можем. Крым — в России, и вопрос этот закрыт», — пишет Аксенов.

Украине, а не России. Суд в Нидерландах вынес решение по скифскому золоту © AP, Peter Dejong

В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей вернули.

Во вторник апелляционный суд Амстердама постановил вернуть всю коллекцию скифского золота Украине.