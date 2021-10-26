После окончания текущего отопительного сезона в мае 2022 года на Украине тарифы на электричество приведут в соответствие с рыночными ценами, что означает рост цен на электроэнергию минимум втрое. Об этом сообщило интернет-издание TODAY.ua 26 октября со ссылкой на отраслевых экспертов

На текущий момент украинцы платят за электричество 1,68 грн (4,43 руб) за кВт/час, хотя его себестоимость на текущий момент составляет более 4 грн (10,5 руб) за кВт/час, что втрое выше действующего тарифа, отмечает издание.

«Именно такой тариф, порядка 4 гривен за киловатт-час, и будет после окончания отопительного сезона», — говорится в сообщении.

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Кроме того, Украина готовится достраивать два атомных энергоблока, и деньги на это собираются взять из тарифов для населения, пишет TODAY.ua.