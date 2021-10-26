На текущий момент украинцы платят за электричество 1,68 грн (4,43 руб) за кВт/час, хотя его себестоимость на текущий момент составляет более 4 грн (10,5 руб) за кВт/час, что втрое выше действующего тарифа, отмечает издание.
«Именно такой тариф, порядка 4 гривен за киловатт-час, и будет после окончания отопительного сезона», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в дальнейшем украинцев ждет только повышение стоимости электричества, что связано с высокой изношенностью инфраструктуры.
Кроме того, Украина готовится достраивать два атомных энергоблока, и деньги на это собираются взять из тарифов для населения, пишет TODAY.ua.