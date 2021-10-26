Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что российские артисты Василий Вакуленко (Баста), Ирина Воробьева (Круг) и Елизавета Иванцив (Елка) могут выступать на Украине, так как за последнее время они не посещали Крым «незаконно». Об этом 26 октября сообщило издание «Обозреватель» со ссылкой на ведомство

От СБУ потребовали не пускать на Украину Басту, Елку и Ирину Круг © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Ивану Баканову с требованием рассмотреть запрет на въезд в страну Басте, Круг и Елке из-за их поездок в Крым.

«В Службе безопасности Украины не располагают информацией, что поп-певица Елка и исполнительница шансона Ирина Круг посещали временно оккупированный Россией украинский Крым через границу страны-агрессора. Рэпер Баста еще в 2017 году получил запрет на въезд из-за выступлений на крымском полуострове, но в течении трех лет новых действий в ущерб нацинтересам Украины не совершал. Из этого следует, что пока что эти артисты могут посещать страну и выступать на ее территории», — сообщили в СБУ.

Баста был исключен из «черного списка» Минкульта в сентябре 2020 года.

Неделей ранее в Верховной Раде инициировали законопроект, предусматривающий 10-летнее вето на въезд в страну артистам за «неправильную» политическую позицию. В настоящее время этот срок составляет 3 года.