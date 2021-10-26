Ранее организация «Крымскотатарский ресурсный центр» обратилась к главе СБУ Ивану Баканову с требованием рассмотреть запрет на въезд в страну Басте, Круг и Елке из-за их поездок в Крым.
«В Службе безопасности Украины не располагают информацией, что поп-певица Елка и исполнительница шансона Ирина Круг посещали временно оккупированный Россией украинский Крым через границу страны-агрессора. Рэпер Баста еще в 2017 году получил запрет на въезд из-за выступлений на крымском полуострове, но в течении трех лет новых действий в ущерб нацинтересам Украины не совершал. Из этого следует, что пока что эти артисты могут посещать страну и выступать на ее территории», — сообщили в СБУ.
Баста был исключен из «черного списка» Минкульта в сентябре 2020 года.
Неделей ранее в Верховной Раде инициировали законопроект, предусматривающий 10-летнее вето на въезд в страну артистам за «неправильную» политическую позицию. В настоящее время этот срок составляет 3 года.