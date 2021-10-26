На Украине рассказали о якобы состоявшемся ударе беспилотника Bayraktar TB2. Сообщение о боевом применении дрона опубликовал блогер, советник бывшего президента Украины Петра Порошенко, экс-помощник министра обороны Украины Юрий Бирюков

«Это Bayraktar TB2, ударный дрон нашей армии. И он сегодня ударил», — написал Бирюков в Facebook под фото беспилотника.

Из текста сообщения Бирюкова следует, что он имел в виду удар аппарата по Донбассу, так как далее блогер заявил, что «российские РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы — Прим.ред) сделать ничего не смогли».

Долетел до Донецка: Украина применила беспилотник Bayraktar в Донбассе © пресс-служба СНБО

Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 был разработан турецкой компанией Baykar Makina в партнерстве с турецкой же фирмой Kale Group. С 2016 БПЛА воевали в Сирии против курдских формирований, в Ливии, в 2020-м были использованы азербайджанской армией в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Аппарат оснащен поршневым двигателем, его максимальный взлетный вес 650 килограммов, крейсерская скорость — примерно 130 километров в час, потолок — свыше 8 тысяч метров, продолжительность пребывания в воздухе полета до 24 часов. Радиус действия всего примерно 150 километров, так как БПЛА управляется оператором по радиоканалу.