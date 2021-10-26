Как отмечает агентство, Меркель и члены ее Кабмина продолжат работу, так как новый состав правительства еще не назначен.
«Что отличает сегодняшнюю формальную отставку федерального правительства более, чем что-либо другое по сравнению с предыдущими, так это конец канцлерства, которое можно считать одним из величайших в истории этой республики», — цитирует агентство слова Штайнмайера.
Он отметил, что для Меркель заканчивается 16-летний период нахождения во главе государства, за который случилось немало потрясений и кризисов, однако она сумела завоевать доверие граждан.
Отставке Меркель сопутствовал курьезный случай: она дважды подходила за официальным уведомлением о завершении работы во главе правительства Германии.
После того, как Штайнмайер вручил ей этот документ, она отправилась на свое место в зале, однако президент ФРГ попросил ее вернуться обратно вместе с папкой, в которой было предписание, для того, чтобы сфотографироваться.
«Меркель вскочила со стула и быстро подошла обратно к президенту. Она машинально положила на стол папку с документом, но затем улыбнулась и взяла ее в руки», — описывает ситуацию РИА Новости.
Согласно последним опросам общественного мнения в Германии, Меркель продолжает возглавлять рейтинг немецких политиков несмотря на то, что ее работа во власти подошла к концу.