Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель официальные документы об увольнении, сообщает РИА Новости 26 октября

Как отмечает агентство, Меркель и члены ее Кабмина продолжат работу, так как новый состав правительства еще не назначен.

«Что отличает сегодняшнюю формальную отставку федерального правительства более, чем что-либо другое по сравнению с предыдущими, так это конец канцлерства, которое можно считать одним из величайших в истории этой республики», — цитирует агентство слова Штайнмайера.

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Отставке Меркель сопутствовал курьезный случай: она дважды подходила за официальным уведомлением о завершении работы во главе правительства Германии.

После того, как Штайнмайер вручил ей этот документ, она отправилась на свое место в зале, однако президент ФРГ попросил ее вернуться обратно вместе с папкой, в которой было предписание, для того, чтобы сфотографироваться.

«Меркель вскочила со стула и быстро подошла обратно к президенту. Она машинально положила на стол папку с документом, но затем улыбнулась и взяла ее в руки», — описывает ситуацию РИА Новости.

Согласно последним опросам общественного мнения в Германии, Меркель продолжает возглавлять рейтинг немецких политиков несмотря на то, что ее работа во власти подошла к концу.