Российские военные моряки патрулировали акваторию на противолодочном корабле «Вице-адмирал Кулаков». Им поступил сигнал о высадке на борт панамского судна пиратов.
На место капитан российского корабля направил вертолет для спасения экипажа. При его виде пираты покинули судно и уплыли.
«Пираты были гарантированно вытеснены, экипаж судна — освобожден. Пострадавших нет», — сообщил капитан морпехов Станислав Варик.
Члены экипажа не пострадали, среди них оказались румын, россиянин и 20 украинцев. Варик отметил, что все очень обрадовались спасению и даже кидались обниматься с пехотинцами.
Затем по просьбе капитана панамского судна отряд боевых кораблей стал его конвоировать.