Российские морские пехотинцы предотвратили захват пиратами в Гвинейском заливе экипажа панамского контейнеровоза Lucia 20, в который входят 20 украинских моряков, один румын и россиянин. Видео 26 октября опубликовало Минобороны РФ

Пираты взяли в плен украинских моряков у берегов Бенина

На место капитан российского корабля направил вертолет для спасения экипажа. При его виде пираты покинули судно и уплыли.

«Пираты были гарантированно вытеснены, экипаж судна — освобожден. Пострадавших нет», — сообщил капитан морпехов Станислав Варик.

Члены экипажа не пострадали, среди них оказались румын, россиянин и 20 украинцев. Варик отметил, что все очень обрадовались спасению и даже кидались обниматься с пехотинцами.

Затем по просьбе капитана панамского судна отряд боевых кораблей стал его конвоировать.