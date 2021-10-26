Еще около 130 украинцев хотят покинуть Афганистан. Об этом 26 октября в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Сейчас около 130 хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути выезда. Мы своих в беде за границей не бросаем и уже неоднократно это доказали. Выезжают и самостоятельно. За месяц более 30 граждан и членов их семей самостоятельно покинули Афганистан», — рассказал глава МИД.

«Пусть валят домой». Украинские нацисты против афганских беженцев © antifashist.com

Всего Украина уже вывезла из Афганистана около 700 человек, среди которых более 200 — украинцы.