«Сейчас около 130 хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути выезда. Мы своих в беде за границей не бросаем и уже неоднократно это доказали. Выезжают и самостоятельно. За месяц более 30 граждан и членов их семей самостоятельно покинули Афганистан», — рассказал глава МИД.
О том, что Украина планирует направить еще один эвакуационный рейс в Афганистан стало известно в конце сентября. Тогда сообщалось о 100 желающих выехать из страны украинцах.
Всего Украина уже вывезла из Афганистана около 700 человек, среди которых более 200 — украинцы.