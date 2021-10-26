Страны Европейского союза на экстренной встрече министров 26 октября не сумели прийти к единому мнению относительно способов преодоления энергетического кризиса в ЕС, сообщило агентство Reuters

«У нас нет согласованной позиции относительно того, следует ли принимать меры на уровне ЕС и применять их во всех государствах-членах», — приводит Reuters слова министра инфраструктуры Словении Ернея Вртовеца по итогам встречи.

Как пишет агентство, ряд стран изо всех сил пытались согласовать более долгосрочный план по смягчению колебаний цен на ископаемое топливо.

Эти колебания, по мнению Испании, Франции, Чешской Республики и Греции, служат основанием для более серьезной реформы работы энергетических рынков ЕС.

Испания также предлагает всем странам Евросоюза объединиться и осуществлять совместные закупки газа по аналогии с тем, как происходили закупки вакцин от COVID-19.

Между тем Германия, Австрия, Нидерланды, Дания, Ирландия, Финляндия, Латвия, Эстония и Люксембург накануне встречи выпустили совместный меморандум, в котором высказались против фундаментальной реформы газового рынка ЕС.

Что естественно, то и безобразно. Почему Зеленский боится и ненавидит «Газпром»

Это означает, что каждая страна будет решать проблему на национальном уровне.

Еврокомиссия же сосредоточится на поиске доказательств злоупотреблений поставщиков газа на рынке, в частности проверит высказанные в адрес России обвинения в «использовании энергетики в качестве оружия».