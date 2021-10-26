«У нас нет согласованной позиции относительно того, следует ли принимать меры на уровне ЕС и применять их во всех государствах-членах», — приводит Reuters слова министра инфраструктуры Словении Ернея Вртовеца по итогам встречи.
Как пишет агентство, ряд стран изо всех сил пытались согласовать более долгосрочный план по смягчению колебаний цен на ископаемое топливо.
Эти колебания, по мнению Испании, Франции, Чешской Республики и Греции, служат основанием для более серьезной реформы работы энергетических рынков ЕС.
Испания также предлагает всем странам Евросоюза объединиться и осуществлять совместные закупки газа по аналогии с тем, как происходили закупки вакцин от COVID-19.
Между тем Германия, Австрия, Нидерланды, Дания, Ирландия, Финляндия, Латвия, Эстония и Люксембург накануне встречи выпустили совместный меморандум, в котором высказались против фундаментальной реформы газового рынка ЕС.
Этой же позиции они придерживались на встрече министров стран Евросоюза. В итоге никаких совместных действий по преодолению кризиса в энергетике на уровне ЕС согласовать не удалось.
Это означает, что каждая страна будет решать проблему на национальном уровне.
Еврокомиссия же сосредоточится на поиске доказательств злоупотреблений поставщиков газа на рынке, в частности проверит высказанные в адрес России обвинения в «использовании энергетики в качестве оружия».