Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщали, что ВСУ заняли село Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе.
«Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация является ложной. Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения», — говорится в сообщении.
В ДНР, в свою очередь, сообщили о том, что Старомарьевка находится в демилитаризованной зоне — там не было ни подразделений ДНР, ни украинских силовиков.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.