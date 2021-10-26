Пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) опровергла информацию о том, что украинские военные заняли село Старомарьевка в Донецкой области, расположенное на территории, неподконтрольной Киеву. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 26 октября на странице Facebook ООС

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщали, что ВСУ заняли село Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе.

«Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация является ложной. Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения», — говорится в сообщении.

Конец диалога. Зачем Украина захватила офицера СЦКК в Донбассе © фото из открытых источников

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.