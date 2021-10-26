Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности к встрече, сообщило 26 октября информационное агентство «Интерфакс-Украина»

Кулеба указал в своём «Твиттере», что он, а также министры иностранных дел Германии Хайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан готовы участвовать во встрече, «когда Сергей Лавров согласится принять в ней участие».

«Нормандским форматом» называются проводящиеся с 2014 года переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на востоке Украины между президентами, министрами иностранных дел или представителями МИД Украины, России, Франции и Германии.

30 июня президент России Владимир Путин выразил сомнения в целесообразности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, по его словам, отдал Украину под внешнее управление.

«Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже», — заявил тогда президент РФ.

А 9 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «шизофренией» идею новой встречи в «нормандском формате», поскольку, по его словам, высокопоставленные лица Украины прямо заявляют о том, что не собираются выполнять достигнутые на предыдущих встречах договорённости.

«Нормандский формат» практически мёртв. Что дальше? © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Что же касается Украины, то во время разговора российский лидер заявил о том, что её правительство упорно уклоняется от выполнения договорённостей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах.