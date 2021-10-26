Ранее в Ивано-Франковске хулиган разбил фонари возле ратуши в центре города.
Марцинкив отметил, что вандалы постоянно бьют городские фонари, однако в этот раз хулиган засветился на камерах наблюдения.
«Я думаю, хулиганов надо наказать. Быстро и показательно. Вообще я бы в Уголовный кодекс внес изменения — чтобы одним из видов наказания было выписывать розог по голой… среди площади. Делаешь злое — показательно получаешь наказание. Кажется, это было бы самое эффективное!» — написал мэр.
По его словам, полиция уже задержала вандала, оказалось, что он к тому же уклонялся от призыва в армию. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Ранее мэр Ивано-Франковска также выдвигал необычные инициативы. Так, он обещал миллион за вакцинацию от коронавируса первой беременной в городе, пояснив затем, что пошутил, организовал забег госслужащих в вышиванках, пообещал «упаковать» цыган в автобус и вывезти из города, а также установил на свои средства памятник «исконно украинской» жабе.