Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил публично наказывать вандалов розгами на городской площади, поскольку считает это самым эффективным методом воздействия. Об этом он написал в Facebook 26 октября

В Ивано-Франковске в День независимости организуют забег в вышиванках © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Марцинкив отметил, что вандалы постоянно бьют городские фонари, однако в этот раз хулиган засветился на камерах наблюдения.

«Я думаю, хулиганов надо наказать. Быстро и показательно. Вообще я бы в Уголовный кодекс внес изменения — чтобы одним из видов наказания было выписывать розог по голой… среди площади. Делаешь злое — показательно получаешь наказание. Кажется, это было бы самое эффективное!» — написал мэр.

По его словам, полиция уже задержала вандала, оказалось, что он к тому же уклонялся от призыва в армию. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Ранее мэр Ивано-Франковска также выдвигал необычные инициативы. Так, он обещал миллион за вакцинацию от коронавируса первой беременной в городе, пояснив затем, что пошутил, организовал забег госслужащих в вышиванках, пообещал «упаковать» цыган в автобус и вывезти из города, а также установил на свои средства памятник «исконно украинской» жабе.