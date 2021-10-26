Украинский артист Андрей Данилко пояснил коллегам и публике свой выбор одежды исключительно черного цвета. Об этом он на днях рассказал в тв-шоу «Маска»

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Данилко пояснил, что ходить во всем черном — не просто стильно, но и экономически выгодно. При этом на каждый эфир «Маски» он приходит в новых вещах, но поскольку покупает одежду в масс-маркете, не сильно тратится по сравнению с другими звездными коллегами.

«У меня куча черных вещей… Дешево и сердито… Мне так реально удобно. Все говорят, что это неприлично, надо кроссовки, а сейчас посмотрите последние тенденции моды — я опередил моду. Я ходил с 2005 года в черных тапочках. Во-первых, это удобно, отдыхают ноги, ведь я всегда выступаю на каблуках», — рассказал Данилко.

Ранее сообщалось о проблемах с психологическим здоровьем артиста. Данилко всегда был непубличной личностью за рамками своего образа Сердючки, но в последние годы особенно замкнулся и редко общается со СМИ. Недавно стало известно, что около года назад умерла его мать.