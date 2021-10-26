Украинский националист из движения «Гонор» Сергей Филимонов, который сыграл главную роль в фильме Олега Сенцова «Носорог», участвовал в разрушении памятников советской эпохи в Полтавской области. Об этом говорится в соцсетях ультраправой организации 26 октября

Как Сын Перуна стал своим для партнёров Сороса, Японии и Совета Европы © Facebook, Serhii Filimonov

В том числе вандалы разрушили памятник полководцу Гражданской войны Василию Чапаеву, разбили памятник комсомольцам и пририсовали надпись «убийца» и повесили петлю на шею памятнику советскому генералу Ивану Третьяку.

Затем хулиганы похвастались «достижениями» в Telegram-канале. Ответственность за разрушение памятников взяли на себя активисты националистической организации «Гонор».

При этом на фото с разбитым памятником Чапаеву засветился главарь организации Сергей Филимонов. Филимонов также называет себя «Сын Перуна». В прошлом он был главарем киевских ячеек «Азова» и «Нацкорпуса».

Ранее он отметился участием в погроме Офиса президента Владимира Зеленского.

Примечательно, что Филимонов сыграл главную роль в фильме украинского режиссера Олега Сенцова «Носорог» — кровавого бандита Носорога из 1990-х. Герой Филимонова считает, что каждый человек рождается с цветком в душе, но из-за жестокости мира иногда вместо него вырастает рог. На фильм Сенцова было выделено 25 млн гривен из госбюджета Украины.