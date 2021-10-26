25 октября пресс-служба «Укрэнерго» сообщила о вступлении в силу судебного запрета на проведение аукционов по закупке электричества в РФ и РБ, однако подчеркнула, что этот запрет будет обойден.
Компания уточнила, что запрет был введен судом по иску компании украинского олигарха Рината Ахметова АО «ДТЭК Западэнерго».
Суд подтвердил, что закупки электроэнергии в РФ и РБ нарушают права и интересы ДТЭК, которая сама намерена продавать электричество украинскому государству и является монополистом в украинской тепловой энергетике.
В «Укрэнерго» рассказали, что аукцион пройдет «по резервной процедуре», на которую запрет суда не распространяется.
Говоря о сути этой процедуры, в компании разъяснили, что по ней конверты с заявками от участников предоставляются аукционному офису в день проведения аукциона, в отличие от запрещенных электронных торгов.
Энергокризис на Украине весьма вероятен в ходе текущего отопительного сезона, так как накопленные запасы угля для тепловых электростанций (ТЭС) и теплоцентралей в 4,2 раза ниже запланированных, а цены на газ, которым можно заменить уголь, достигают астрономических значений.
Свободных объемов угля на мировом рынке по приемлемым ценам практически нет из-за возросшего спроса на него в Китае и ЕС.
В случае, если тепловая генерация Украины не сможет обеспечить электричеством страну, придется либо покупать электроэнергию у РФ и Белоруссии, либо отключать свет по всей стране.