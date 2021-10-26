Госкомпания «Укрэнерго» несмотря на запрет суда проведет аукцион на импорт электроэнергии из Российской Федерации и Белоруссии 27 октября, сообщили на сайте компании

25 октября пресс-служба «Укрэнерго» сообщила о вступлении в силу судебного запрета на проведение аукционов по закупке электричества в РФ и РБ, однако подчеркнула, что этот запрет будет обойден.

Компания уточнила, что запрет был введен судом по иску компании украинского олигарха Рината Ахметова АО «ДТЭК Западэнерго».

Украине придется закупать электроэнергию из Белоруссии уже через неделю © РИА Новости, Марина Лысцева / Перейти в фотобанк

В «Укрэнерго» рассказали, что аукцион пройдет «по резервной процедуре», на которую запрет суда не распространяется.

Говоря о сути этой процедуры, в компании разъяснили, что по ней конверты с заявками от участников предоставляются аукционному офису в день проведения аукциона, в отличие от запрещенных электронных торгов.

Энергокризис на Украине весьма вероятен в ходе текущего отопительного сезона, так как накопленные запасы угля для тепловых электростанций (ТЭС) и теплоцентралей в 4,2 раза ниже запланированных, а цены на газ, которым можно заменить уголь, достигают астрономических значений.

Свободных объемов угля на мировом рынке по приемлемым ценам практически нет из-за возросшего спроса на него в Китае и ЕС.

В случае, если тепловая генерация Украины не сможет обеспечить электричеством страну, придется либо покупать электроэнергию у РФ и Белоруссии, либо отключать свет по всей стране.