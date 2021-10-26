Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что скифы «переворачивались бы в курганах», узнав, что творится вокруг их золота. Об этом он написал на своей странице в Facebook 26 октября

«Есть решение апелляции в пользу Украины. Знали бы скифы, что творится вокруг их золота, в курганах бы переворачивались», — написал министр.

Он напомнил, что судебные разбирательства вокруг коллекции скифского золота велись с 2015 года.

Украине, а не России. Суд в Нидерландах вынес решение по скифскому золоту © AP, Peter Dejong

В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей вернули.

Во вторник апелляционный суд Амстердама постановил вернуть всю коллекцию скифского золота Украине.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал такое решение возмутительным и несправедливым.