Неизвестный, вооруженный перцовым баллончиком, напал сзади на пожилого прохожего в Харькове за надпись «СССР» на одежде, соответствующее видео появилось 26 октября в сети

Видео снимал сам нападавший, который приблизился к потерпевшему со спины и окликнул его.

Когда пенсионер повернулся, автор ролика обильно «залил» его из баллончика и выкрикнул «Слава Украине!». Пока мужчина протирал глаза, нападающий скрылся.

Неонацисты или полиция? Истории о том, как кошмарили украинцев в День Победы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Одновременно украинские правоохранительные органы подчеркнуто игнорируют нападения на граждан, осмеливающихся демонстрировать запрещенные законом символы.