Видео снимал сам нападавший, который приблизился к потерпевшему со спины и окликнул его.
Когда пенсионер повернулся, автор ролика обильно «залил» его из баллончика и выкрикнул «Слава Украине!». Пока мужчина протирал глаза, нападающий скрылся.
Как известно, на Украине, начиная с 2017 года возбуждаются уголовные дела за демонстрацию советской и коммунистической символики в соответствии с так называемым «Декоммунизационным пакетом законов». Данные законы подверглись критике, в частности, со стороны известной правозащитной организации «Международная амнистия» и «Венецианской комиссии» Совета Европы.
Одновременно украинские правоохранительные органы подчеркнуто игнорируют нападения на граждан, осмеливающихся демонстрировать запрещенные законом символы.