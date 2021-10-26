Видео снимал сам нападавший, который приблизился к потерпевшему со спины и окликнул его.

Когда пенсионер повернулся, автор ролика обильно «залил» его из баллончика и выкрикнул «Слава Украине!». Пока мужчина протирал глаза, нападающий скрылся.

Неонацисты или полиция? Истории о том, как кошмарили украинцев в День Победы
Неонацисты или полиция? Истории о том, как кошмарили украинцев в День Победы
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Как известно, на Украине, начиная с 2017 года возбуждаются уголовные дела за демонстрацию советской и коммунистической символики в соответствии с так называемым «Декоммунизационным пакетом законов». Данные законы подверглись критике, в частности, со стороны известной правозащитной организации «Международная амнистия» и «Венецианской комиссии» Совета Европы.

Одновременно украинские правоохранительные органы подчеркнуто игнорируют нападения на граждан, осмеливающихся демонстрировать запрещенные законом символы.