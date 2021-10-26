Украинский министр заявил, что представители МИД, Минюста и Минкульта Украины несколько лет «упорно работали» над возвращением скифского золота в страну и сегодня празднуют победу.
По словам Кулебы, Киев вернул не просто музейные экспонаты, а часть «национального кода, доказательство тысячелетней истории» Украины.
«Международное право небыстрое, но оно неотвратимо. Все российские фейки и манипуляции потерпели фиаско. Сегодняшнее решение доказывает, что настойчивая командная работа достигает больших результатов. Я уверен, что так же, как мы вернули "скифское золото", мы вернем наших людей и наши временно оккупированные территории», — сказал Кулеба.
Ранее суд Амстердама вынес решение о передаче Украине скифского золота из музеев Крыма, с 2014 года находящегося на выставке в нидерландском музее из-за невыясненной принадлежности. В Крыму заявили, что юристы музеев обжалуют данное решение.