Ранее, 15 октября, Кива отметил день, когда агентом КГБ был ликвидирован глава Организации украинских националистов Степан Бандера.
Депутат записал ролик со стрельбой из автомата. Он заявил, что судьба Бандеры должна ждать «каждого, кто исповедует фашизм и ему прислуживает».
Венедиктова пояснила журналистам, что против Кивы заведено уже «достаточно много дел». По ее словам, по факту стрельбы в день смерти Бандеры Офис генпрокурора также возбудил дело.
Генпрокурор отметила, что подозрение Киве пока не объявлено. По ее словам, когда дойдет до выдвижения подозрения, она скажет, с какой квалификацией оно подписано.
Завести против Кивы уголовное дело призывал одесский националист и убийца Сергей Стерненко. Он заявил, что поступок депутата ОПЗЖ подпадает под статьи «хулиганство с применением оружия» и «разжигание вражды».
Ранее в отношении Кивы завели дело из-за фото в советской ушанке со звездой.