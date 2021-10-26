Ранее, 15 октября, Кива отметил день, когда агентом КГБ был ликвидирован глава Организации украинских националистов Степан Бандера.

Кива заявил, что повелся на видео из интернета и его не исключали из партии
Кива заявил, что повелся на видео из интернета и его не исключали из партии
© Илья Кива/Telegram
Депутат записал ролик со стрельбой из автомата. Он заявил, что судьба Бандеры должна ждать «каждого, кто исповедует фашизм и ему прислуживает».

Венедиктова пояснила журналистам, что против Кивы заведено уже «достаточно много дел». По ее словам, по факту стрельбы в день смерти Бандеры Офис генпрокурора также возбудил дело.

Генпрокурор отметила, что подозрение Киве пока не объявлено. По ее словам, когда дойдет до выдвижения подозрения, она скажет, с какой квалификацией оно подписано.

Завести против Кивы уголовное дело призывал одесский националист и убийца Сергей Стерненко. Он заявил, что поступок депутата ОПЗЖ подпадает под статьи «хулиганство с применением оружия» и «разжигание вражды».

Ранее в отношении Кивы завели дело из-за фото в советской ушанке со звездой.