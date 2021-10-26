На депутата Верховной Рады Украины от «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Илью Киву завели уголовное дело из-за стрельбы в день смерти Бандеры. Об этом генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила УНИАН 26 октября

Ранее, 15 октября, Кива отметил день, когда агентом КГБ был ликвидирован глава Организации украинских националистов Степан Бандера.

Кива заявил, что повелся на видео из интернета и его не исключали из партии © Илья Кива/Telegram

Венедиктова пояснила журналистам, что против Кивы заведено уже «достаточно много дел». По ее словам, по факту стрельбы в день смерти Бандеры Офис генпрокурора также возбудил дело.

Генпрокурор отметила, что подозрение Киве пока не объявлено. По ее словам, когда дойдет до выдвижения подозрения, она скажет, с какой квалификацией оно подписано.

Завести против Кивы уголовное дело призывал одесский националист и убийца Сергей Стерненко. Он заявил, что поступок депутата ОПЗЖ подпадает под статьи «хулиганство с применением оружия» и «разжигание вражды».

Ранее в отношении Кивы завели дело из-за фото в советской ушанке со звездой.