Несоответствие действий президента Украины Владимира Зеленского с его обещаниями приведут к обвалу его рейтинга, как в свое время было у бывшего гаранта Виктора Ющенко. Об этом заявил политический эксперт Алексей Калиниченко в студии Голос.ua 25 октября

Зеленский остается электоральным лидером — «Рейтинг» © REUTERS, Gleb Garanich Петра Порошенко, выбирая тем самым Зеленского. И это тоже, по сути, в минус господину Зеленскому. И это будет потихоньку отбирать его проценты. Насколько низко упадет его рейтинг, сложно сказать. На мой взгляд, он должен упасть до рейтинга Виктора Ющенко в свое время», — заявил эксперт.

В частности, по словам Калиниченко, на понижение рейтинга влияет и то, что Зеленский не прямо говорил о том, что Порошенко сядет за свои преступления, чего так и не произошло.

Ранее сообщалось, что президентский рейтинг Зеленского, по данным Киевского международного института социологии стал меньше 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. В то же время рейтинг уволенного президентской командой с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза. На следующий день после публикации опроса на сайт КМИСа была совершена атака и данные попытались стереть.

Во вторник были обнародованы данные исследования Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова, согласно которым рейтинг президента Зеленского за три месяца снизился на 3,1%.