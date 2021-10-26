Уволенный с должности спикера Рады депутат парламента Дмитрий Разумков закрыл пятерку лидеров в президентском рейтинге. Такие данные 26 октября обнародовал Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова

Дмитрий Разумков оказался в пятерке вместе с Владимиром Зеленским, Петром Порошенко, Юрием Бойко и Юлией Тимошенко.

Среди всех опрошенных за Зеленского отдали был голоса 16,6%, за Порошенко — 9,2%, Бойко — 7,5%, Тимошенко — 7,1% и за Разумкова — 5,7%. Среди тех, кто принял бы участие в выборах Зеленскому бы отдали 22,2% поддержки, Порошенко — 12,1%, Бойко — 10,1%, Тимошенко — 8,7% и Разумкову — 7,6%.

Дмитрий Разумков рассказал о своих планах после отставки © Facebook, Дмитро Разумков

Исследование проводилось с 14 по 20 октября 2021 года по всей Украине методом личного интервью по месту жительства. Было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее также сообщалось, что президентский рейтинг Зеленского, по данным Киевского международного института социологии, упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. В то же время рейтинг уволенного президентской командой с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза.

На следующий день после публикации опроса на сайт КМИСа была совершена атака и данные попытались стереть.