Жители города Лубны Полтавской области перекрыли движение на автотрассе, требуя не повышать тарифы на газ, сообщило 26 октября украинское информационное агентство APnews

Как отмечает агентство, местная газовая компания «Лубныгаз» известна своими резкими и необоснованными повышениями тарифов.

«Именно поэтому ещё одним требованием общественности является передача газотранспортных сетей низкого и среднего давления из пользования "Лубныгаз" в собственность громады (территориальной общины — ред.). Протестующие предлагают создать профильное коммунальное предприятие», — говорится в сообщении.

В последнее время Украина сталкивается с большими проблемами в энергетической отрасли.