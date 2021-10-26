Как отмечает агентство, местная газовая компания «Лубныгаз» известна своими резкими и необоснованными повышениями тарифов.
«Именно поэтому ещё одним требованием общественности является передача газотранспортных сетей низкого и среднего давления из пользования "Лубныгаз" в собственность громады (территориальной общины — ред.). Протестующие предлагают создать профильное коммунальное предприятие», — говорится в сообщении.
В последнее время Украина сталкивается с большими проблемами в энергетической отрасли.
В частности, депутат Верховной Рады и бывшая премьер-министр страны Юлия Тимошенко назвала ситуацию на энергетическом рынке страны «катастрофической». По ее словам, украинские предприятия останавливают производство из-за высоких цен на газ, а областные газовые службы начинают отключать от снабжения некоторые населённые пункты страны, в то время как правительство «делает вид, что проблемы не существует».