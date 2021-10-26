Глава Крыма Сергей Аксенов назвал рейдерским захватом решение суда в Амстердаме, который постановил передать Украине коллекцию скифского золота из крымских музеев. Об этом он написал в своем Telegram-канале 26 октября

«Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват», — написал Аксенов.

Он отметил, что скифское золото было найдено на крымской земле, оно пролежало в этой земле сотни лет и является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия полуострова.

По мнению Аксенова, экспонаты должны быть возвращены в музеи Крыма.

Украине, а не России. Суд в Нидерландах вынес решение по скифскому золоту © AP, Peter Dejong

В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей вернули.

Во вторник апелляционный суд Амстердама постановил передать всю коллекцию скифского золота Украине.