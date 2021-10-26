Подпольная антифашистская организация «Вольный город Одесса» после годичного молчания выложила 26 октября в YouTube новый видеоролик, в котором активисты организации стреляют по мишени с портретом президента Украины Владимира Зеленского и обещают провести «дерзкие вылазки, которые шокируют коллаборационистов»

Второго мая прошлого года, в годовщину убийства сторонников Антимайдана в Одессе, неизвестные облили красной краской территорию возле посольства Украины в Москве. В этот же день в Одессе на мосту был вывешен баннер в память о трагических событиях 2014 года. Ответственность за обе акции взяла на себя некая группировка «Вольный город Одесса», которая заявила о начале борьбы с киевским режимом. Позднее в сети было опубликовано еще несколько роликов, после чего организация исчезла из публичного пространства.

Кто и зачем создал фейковых «одесских партизан»? © i.ytimg.com Владимира Зеленского и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Один из партизан сообщил, что группировка была вынуждена залечь на дно после того, как против нее начала активную работу Служба безопасности Украины.

«На наше счастье, даже в этой структуре еще сохранились порядочные одесситы, сочувствующие национально-освободительному движению. Они успевали нас вовремя предупредить о готовящихся облавах и рейдах. Однако, время спящих партизанских ячеек закончилось. Пора просыпаться и действовать», — заявил неизвестный, голос которого был изменен с помощью специальной компьютерной программы.

В видео утверждается, что последние семь лет Украина является оккупированной НАТО территорией, а народ страны, власти и армия превращены в большую западную агентурную сеть, которая работает в интересах Запада и подконтрольных ему олигархических кланов.

«О наших акциях не всегда будут рассказывать в украинских новостях. Оккупационный режим больше всего боится отнюдь не сепаратистов Донбасса, а тех, кто вступает в ряды национал-освободительного движения, потому что мы — та сила, с которой будет невозможно бороться, потому что мы будем везде», — резюмирует рассказчик.

Согласно одной из версий, за «Вольным городом Одессой» могут стоять украинские спецслужбы с целью разоблачить всех, кто может сочувствовать идеям, которые пропагандируют «одесские партизаны». Тем не менее, в последнем видео группировка сообщает, что сочувствующие партизанам хакеры разработают для антифашистов особую систему, которая позволит одесситам безопасно выходить на связь с «Вольным городом».