Местом для хранения скифского золота из крымских музеев может стать Софийский собор. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге во вторник, 26 октября. Трансляция брифинга велась в интернете

Ранее стало известно, что апелляционный суд Амстердама постановил вернуть скифское золото Украине.

«Я уверен, что мы за эти драгоценности будем бороться до конца. Храниться они будут в Украине, очевидно, будем выбирать место и обсуждать с министерством культуры. Я уверен, что есть много мест на Украине, где достойно и надежно могли бы эти драгоценности храниться. Поэтому давайте дождемся решения и будем определяться», — сказал премьер-министр.

Украине, а не России. Суд в Нидерландах вынес решение по скифскому золоту © AP, Peter Dejong

Коллекция четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.

В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей вернули.