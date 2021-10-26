В мире наблюдается кризис со стеклянной тарой и упаковкой для нее, в связи с чем новогодние столы украинцев могут остаться без традиционного шампанского, сообщило 25 октября украинское интернет-издание today.ua

По информации сайта, производители вин в разных странах мира сообщают о возникающих проблемах с поставками тары, так как в результате коронавирусной пандемии многие устоявшиеся логистические цепочки оказались разорваны, и с поставками тары наблюдаются перебои.

Здорово пить. Крым подарил России первое органическое вино © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Большинство поставок тары идет из Индии и Китая. А они не успевают ни производить, ни доставлять ее к местам назначения. Из-за этого некоторые производители шампанского и других вин уже готовы уступить своим принципам, чтобы только не оставить потребителей совсем без вина на Новый год и Рождество», — сообщается на сайте.

Кроме того указывается, что серьезной проблемой для производителей алкоголя представляет общее подорожание перевозок.

С 1 января этого года Украина, выполняя свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, отменила ввозную пошлину на вино, импортируемое из стран ЕС. По мнению директоров и владельцев винодельческих компаний, опрошенных незадолго до принятия данной меры украинским сайтом drinks.ua, данная мера крайне негативно отразится на отечественной винодельческой отрасли.

В течение этого года на Украине продолжается резкий рост цен на продукты питания и услуги ЖКХ. По данным министерства финансов страны, с начала этого года рост индекса потребительских цен в годовом исчислении составил 107%.