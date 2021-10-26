Ранее апелляционный суд Амстердама постановил вернуть Украине скифское золото, вывезенное в начале 2014 года на выставку в музей Алларда Пирсона в Нидерландах.
«Я расцениваю это решение как грубое пренебрежение правами и интересами крымчан, как плевок в душу народа Крыма. Это отвратительное решение, которое является образцом двойных стандартов», — сказал директор крымского музея.
Он подчеркнул, что нет никаких гарантий сохранности скифского золота на Украине.
Власти Крыма также заявили о недопустимости и политизированности такого решения суда. Если оно будет обжаловано, разбирательство по апелляции России будет вестись еще около года, на это время коллекция останется на территории Нидерландов.
В 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, свои экспонаты для выставки в Амстердаме предоставили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, «Музей Тавриды» в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».
Крым стал российской территорией в 2014 году после того, как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме высказались за воссоединение с Россией.