Решение суда Амстердама о передаче крымской коллекции скифского золота Украине свидетельствует о пренебрежении интересами жителей полуострова и демонстрирует двойные стандарты. Об этом заявил 26 октября директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин в комментарии РИА Новости

Ранее апелляционный суд Амстердама постановил вернуть Украине скифское золото, вывезенное в начале 2014 года на выставку в музей Алларда Пирсона в Нидерландах.

«Я расцениваю это решение как грубое пренебрежение правами и интересами крымчан, как плевок в душу народа Крыма. Это отвратительное решение, которое является образцом двойных стандартов», — сказал директор крымского музея.

Он подчеркнул, что нет никаких гарантий сохранности скифского золота на Украине.

Украине, а не России. Суд в Нидерландах вынес решение по скифскому золоту © AP, Peter Dejong

В 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, свои экспонаты для выставки в Амстердаме предоставили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, «Музей Тавриды» в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».

Крым стал российской территорией в 2014 году после того, как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме высказались за воссоединение с Россией.