Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович признался, что хотел бы занять должность генпрокурора страны. Об этом он 25 октября заявил в эфире телеканала «Украина 24»

«Открою секрет: мы в партии обсуждаем, кто и какую позицию во власти займет, когда мы победим на выборах. Я как сопредседатель ОПЗЖ сказал, что хотел бы занимать должность генерального прокурора Украины… Народ — за… Мы придем ко власти, и увидите, как все замечательно сложится и чем это закончится!..», — сказал политик.

«Офшор 95». Что ждет Зеленского в связи с публикацией «Бумаг Пандоры» © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95

«Я вообще считаю, что оппозиция должна контролировать силовой блок. Это необходимо по ряду причин, в том числе для того, чтобы следить за властью и ее желанием воровать», — подчеркнул Рабинович.

По его мнению, сейчас оппозиция на Украине — «бесправное существо», а монобольшинство ее не видит и не слышит. Он также уверен, что новый закон об оппозиции мало что изменит.

«Людей мало интересует, кто оппозиция, а кто не оппозиция. Поэтому нужно поступать так: если к власти пришла "желтая" партия, тогда премьер-министр — от власти, ключевые министры — тоже от власти, весь экономический блок — тоже уходит власти, потому что этой "желтой" партии народ дал мандат доверия. Но тогда силовой блок уходит оппозиции, и не нужно будет власти бороться с коррупцией — это на отлично сделает оппозиция. И если, предположим, я стал генеральным прокурором, то, будьте уверены, уже через три дня во всех газетах напишут, кто и в какой офшор сколько перевел, поскольку оппозиция с властью никогда не договорятся», — заключил Рабинович.

В начале октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICJI) обнародовал результаты масштабного расследования под названием Pandora Papers. «Бумаги Пандоры» («Досье Пандоры») стали одной из самых масштабных утечек документов офшорных компаний, направленной против целого ряда известных политиков.

В консорциуме уверены, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, связаны с офшорными компаниями и могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.