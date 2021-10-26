На время рассмотрения апелляции адвокатов музеев Крыма на решение о передаче скифского золота Украине артефакты останутся на хранении в Нидерландах. Об этом 26 октября сообщает РИА Новости

Суд Амстердама после 7-летнего разбирательства по делу о принадлежности скифского золота Крыма вынес решение в пользу Украины.

Как сообщил Интерфаксу замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, решение суда будет обжаловано в ближайшее время.

Адвокаты крымских музеев пояснили, что в случае обжалования решения в верховном суде Нидерландов слушания по делу могут занять около года. В течение этого срока коллекция будет храниться в музее Алларда Пирсона в Нидерландах.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская подчеркнула, что решение о передаче золота Украине противоречит всем действующим нормам международного права, музейного дела и охраны культурного наследия.

Ранее, после оглашения вердикта суда, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что скифское золото «вскоре вернется в страну».