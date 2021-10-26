Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть скифское золото Украине. Об этом во вторник, 26 октября, сообщает РИА Новости

«Хотя объекты происходят из Крыма,…они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», — заявила председательствующая судья.

Скифское золото на долгие годы застряло в Амстердаме © РИА Новости, Рудольф Кучеров / Перейти в фотобанк

Позже музей в Нидерландах решил не возвращать экспонаты ни РФ, ни Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

В декабре 2016 года суд постановил, что артефакты нужно передать Киеву в соответствии с законом о культурном наследии. Крымская сторона подала апелляцию и сменило адвокатов.

В 2019 году было принято промежуточное решение, что упомянутый выше закон не применим к этому делу.