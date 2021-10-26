«Хотя объекты происходят из Крыма,…они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», — заявила председательствующая судья.
Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале 2014 года, еще до воссоединения полуострова с Россией.
Позже музей в Нидерландах решил не возвращать экспонаты ни РФ, ни Украине до решения суда или соглашения между сторонами.
В декабре 2016 года суд постановил, что артефакты нужно передать Киеву в соответствии с законом о культурном наследии. Крымская сторона подала апелляцию и сменило адвокатов.
В 2019 году было принято промежуточное решение, что упомянутый выше закон не применим к этому делу.