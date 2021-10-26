«Если серьезно, то я вам скажу — многие не понимают, но я постараюсь объяснить: Кива один из самых ценных людей в нашей партии по одной простой причине — он воевавший человек, контуженый. Он был ярый сторонник любой войны. Это человек, который прошел осознание. Он, как и (координатор "Патриоты — За Жизнь" Олег) Ширяев, которого они ненавидят, были оплотом "Правого сектора"*, но потом поняли, что ведут страну и себя не туда», — сказал депутат.
Рабинович подчеркнул, что Кива находится под его опекой, поэтому никто ему ничего не сделает.
На прошлой неделе Кива в кулуарах парламента заявил журналистам, что его якобы исключили из партии на заседании в Полтавской области. Он обвинил однопартийцев Юрия Бойко и Сергея Левочкина «в системной работе» против него. В ОПЗЖ эту информацию назвали бредом. Вскоре Рабинович записал совместный ролик с Кивой, в котором опроверг слова самого же Кивы.
*Деятельность организации запрещена в РФ