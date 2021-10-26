Депутат Верховной Рады Украины от «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович 25 октября в эфире «Украина 24» назвал своего коллегу Илью Киву очень ценным кадром для партии

«Хрена лысого»: Кива заявил, что его исключили из ОПЗЖ, Рабинович опроверг © Facebook, скриншот видео Вадим Рабинович

Рабинович подчеркнул, что Кива находится под его опекой, поэтому никто ему ничего не сделает.

На прошлой неделе Кива в кулуарах парламента заявил журналистам, что его якобы исключили из партии на заседании в Полтавской области. Он обвинил однопартийцев Юрия Бойко и Сергея Левочкина «в системной работе» против него. В ОПЗЖ эту информацию назвали бредом. Вскоре Рабинович записал совместный ролик с Кивой, в котором опроверг слова самого же Кивы.

*Деятельность организации запрещена в РФ