По словам специалистов, озеро Нечимне пересыхает по нескольким причинами. Среди них погодные условия, мелиорация и вьетнамский рис, который высеяли для подкормки уток.
Несколько лет назад специалисты разработали план по спасению водоема — на него было необходимо 10 млн гривен, но денег в бюджете не нашлось. Местные жители не могут почистить его самостоятельно, так как озеро находится на территории заказника.
«Сюда вбрасывать какие-то средства фактически мы не имеем права. Только возможно, когда это будет какое-то софинансирование», — отметил секретарь Колодежненского сельсовета Павел Кухта.
Одним из вариантов спасения озера может стать привлечение компаний, занимающихся добычей сапропеля — ила со дна водоема. Однако пока неизвестно, не повредит ли это экосистеме.
Отмечается, что если водоемом не заняться в ближайшее время, он полностью исчезнет.