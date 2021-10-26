Озеро, воспетое украинской поэтессой Лесей Украинкой в произведении «Лесная песня», находится на грани исчезновения – водоем уже сейчас больше напоминает болото, передает ТСН 26 октября

По словам специалистов, озеро Нечимне пересыхает по нескольким причинами. Среди них погодные условия, мелиорация и вьетнамский рис, который высеяли для подкормки уток.

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«Сюда вбрасывать какие-то средства фактически мы не имеем права. Только возможно, когда это будет какое-то софинансирование», — отметил секретарь Колодежненского сельсовета Павел Кухта.

Одним из вариантов спасения озера может стать привлечение компаний, занимающихся добычей сапропеля — ила со дна водоема. Однако пока неизвестно, не повредит ли это экосистеме.

Отмечается, что если водоемом не заняться в ближайшее время, он полностью исчезнет.