«Я хочу себя поздравить: секретарь СНБО Алексей Данилов зачитал список из десяти Telegram-каналов, которые, по его мнению, являются наиболее опасными для страны. В этот список попал и лично мой TG-канал. Это оригинально, я рад, что он меня рекламирует», — написал Рабинович.
Депутат заявил, что секретарь СНБО не может решать, какие Telegram-каналы дружественные, а какие нет. Он напомнил, что власти по решению СНБО уже закрыли ряд телеканалов и интернет-СМИ.
Ранее Данилов озвучил список «пророссийских» Telegram-каналов и персональных аккаунтов. Он отметил, что в них раскритиковали глоссарий, который предлагают использовать власти Украины для укрепления в СМИ антироссийской позиции.
В него попали каналы: Klymenko Time, VESTI, Шептун, First, Новоstnoy. Кроме того, в черном списке СНБО персональные аккаунты главреда одесского интернет-издания «Таймер» Юрия Ткачева, экспертов издания Украина.ру Андрея Манчука и Александра Васильева, политолога Владимира Корнилова, депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича, блогера Максима Могильницкого и других.