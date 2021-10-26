Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович 26 октября в своем Telegram-канале прокомментировал включение его СНБО в список «недружественных»

«Я хочу себя поздравить: секретарь СНБО Алексей Данилов зачитал список из десяти Telegram-каналов, которые, по его мнению, являются наиболее опасными для страны. В этот список попал и лично мой TG-канал. Это оригинально, я рад, что он меня рекламирует», — написал Рабинович.

Депутат заявил, что секретарь СНБО не может решать, какие Telegram-каналы дружественные, а какие нет. Он напомнил, что власти по решению СНБО уже закрыли ряд телеканалов и интернет-СМИ.

Рабинович пословицей описал способ наладить российско-украинские отношения © Facebook, Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"

В него попали каналы: Klymenko Time, VESTI, Шептун, First, Новоstnoy. Кроме того, в черном списке СНБО персональные аккаунты главреда одесского интернет-издания «Таймер» Юрия Ткачева, экспертов издания Украина.ру Андрея Манчука и Александра Васильева, политолога Владимира Корнилова, депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича, блогера Максима Могильницкого и других.