При попытке проверки документов у двух китайцев, снимавших номер в Ужгороде, последние, по сообщению украинского СМИ, повели себя агрессивно.
«Они начали бросаться различными предметами, забаррикадировались в номере, где устроили поджог и задымление», — сообщается на сайте.
Граждане Китая были задержаны украинской полицией.
Как постоянно сообщают украинские и зарубежные СМИ, через Украину пролегает маршрут большого числа мигрантов и беженцев, стремящихся добраться до стран ЕС. Граждане Афганистана, Ирака, Турции, Индии, Бангладеш и африканских стран неоднократно задерживались правоохранительными органами Украины.
Другие, после успешного нелегального перехода украинской границы, задерживались в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии.
Для перевозки нелегальных мигрантов через западные границы Украины местные преступные группировки иногда используют даже малую авиацию.
Известны также случаи вымогательства со стороны украинских силовиков как у нелегальных мигрантов, так и у иностранцев, находящихся в стране на законных основаниях.