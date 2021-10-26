В ходе задержания граждане Китая устроили дебош в хостеле Ужгорода Закарпатской области Украины, сообщил 25 октября сайт «Корреспондент.net»

При попытке проверки документов у двух китайцев, снимавших номер в Ужгороде, последние, по сообщению украинского СМИ, повели себя агрессивно.

«Они начали бросаться различными предметами, забаррикадировались в номере, где устроили поджог и задымление», — сообщается на сайте.

Граждане Китая были задержаны украинской полицией.

Как постоянно сообщают украинские и зарубежные СМИ, через Украину пролегает маршрут большого числа мигрантов и беженцев, стремящихся добраться до стран ЕС. Граждане Афганистана, Ирака, Турции, Индии, Бангладеш и африканских стран неоднократно задерживались правоохранительными органами Украины.

Другие, после успешного нелегального перехода украинской границы, задерживались в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии.

«Тютюн Эрлайнс». Воздушный флот украинских контрабандистов © Facebook, Poliţia de Frontieră

Известны также случаи вымогательства со стороны украинских силовиков как у нелегальных мигрантов, так и у иностранцев, находящихся в стране на законных основаниях.