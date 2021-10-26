Памятник находится в военном городке, он установлен в честь 25-й гвардейской мотострелковой дивизии им. В. И. Чапаева, которая дислоцировалась в городе Лубны в период с 1946 по 2002 годы.
Правоохранители расследуют инцидент.
«В случае подтверждения криминала сведения внесут в реестр по признакам уголовного преступления ч. 2 ст. 296 (хулиганство)», — заверили в полиции.
По данным силовиков, ночью также были попытки повредить монумент «Молодежи 1920-60-х годов» в Лохвице Полтавской области и монумент советскому генералу Ивану Третьяку в городе Хорол.
Василий Чапаев (1887-1919) командовал 25-й стрелковой дивизией Красной Армии, отличившейся в Бугурусланской, Белебеевской и Уфимской операциях во время контрнаступления Восточного фронта против войск Александра Колчака. Чапаев стал широко известен благодаря книге Дмитрия Фурманова и фильму братьев Васильевых «Чапаев».
Закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики, вступил на Украине в силу в 2015 году. Согласно этому закону переименованию подлежат города и улицы, названные в четь советских деятелей. Исчезнуть должны и памятники, имеющие отношения к советскому прошлому. В прошлом году вандалы в Николаевской области нанесли ущерб легендарному памятнику фильму «Трактористы», который считается классикой советского кинематографа: с трактора сняли два опорных катка и гусеничную ленту. А в Ровно неизвестные покрасили в розовый цвет памятник советскому военачальнику Михаилу Богомолову, который был награжден тремя орденами Красного Знамени и участвовал в Гражданской войне.