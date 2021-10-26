Неизвестные в Лубнах Полтавской области сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной Армии времен Гражданской войны Василию Чапаеву, предает 26 октября РИА Новости

В Москве открыт памятник Эдуарду Лимонову © Константин Кеворкян

Правоохранители расследуют инцидент.

«В случае подтверждения криминала сведения внесут в реестр по признакам уголовного преступления ч. 2 ст. 296 (хулиганство)», — заверили в полиции.

По данным силовиков, ночью также были попытки повредить монумент «Молодежи 1920-60-х годов» в Лохвице Полтавской области и монумент советскому генералу Ивану Третьяку в городе Хорол.

Василий Чапаев (1887-1919‬) командовал 25-й стрелковой дивизией Красной Армии, отличившейся в Бугурусланской, Белебеевской и Уфимской операциях во время контрнаступления Восточного фронта против войск Александра Колчака. Чапаев стал широко известен благодаря книге Дмитрия Фурманова и фильму братьев Васильевых «Чапаев».

Закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики, вступил на Украине в силу в 2015 году. Согласно этому закону переименованию подлежат города и улицы, названные в четь советских деятелей. Исчезнуть должны и памятники, имеющие отношения к советскому прошлому. В прошлом году вандалы в Николаевской области нанесли ущерб легендарному памятнику фильму «Трактористы», который считается классикой советского кинематографа: с трактора сняли два опорных катка и гусеничную ленту. А в Ровно неизвестные покрасили в розовый цвет памятник советскому военачальнику Михаилу Богомолову, который был награжден тремя орденами Красного Знамени и участвовал в Гражданской войне.