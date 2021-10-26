Украинский омбудсмен Людмила Денисова проверит условия содержания в грузинской тюрьме экс-президента Грузии, ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили. Об этом 26 октября сообщают vesti.ua

Денисова посетит Саакашвили в тюрьме в грузинском городе Рустави утром 27 октября. Ей предстоит выяснить, предоставляют ли заключенному необходимую медпомощь.

Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На днях во время акции протеста сторонников Саакашвили у здания тюрьмы заключенный политик показал им из окна за решеткой «сердечко».

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.

Саакашвили грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.