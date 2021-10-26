Почётный консул Казахстана в Харькове, президент харьковского дипломатического клуба Эмин Наджафли заказал для города скульптурную композицию в новый сквер Мыслителей, передают 26 октября Vesti.ua

Дети Пугачевой получили необычный подарок от мецената © Максим Галкин/Инстаграм Григория Сковороды, казахского мыслителя Абая Кунанбаева и азербайджанского просветителя Мирзы Фатали Ахундова.

Меценат проекта родился в Азербайджане, долгое время живет и работает на Украине, а в качестве почетного консула представляет Казахстан. По его задумке, сквер Мыслителей символизирует мультикультурность Харькова, а также единство трех народов.

«Скульптурная композиция — дерево, на ветвях которого словно вырастают мыслители трех народов: Украины, Азербайджана и Казахстана. Эта идея очень мне близка. Близка она и Харькову, который во все времена был мультикультурным городом. Здесь бок о бок жили люди разных народов и культур. При этом не враждуя, а духовно обогащая друг друга», — объяснил Наджафли.

Монумент установлен на фонтане и имеет уникальный поворотный механизм — за три минуты памятник делает полный оборот. Необычную конструкцию оценили в Книге рекордов Украины: и сквер, и сам памятник стали рекордсменами в категории «Искусство, впервые».

Для харьковчан открытие сквера стало настоящим праздником. На сцене выступил певец Сергей Бабкин, а оркестр Prime Orchestra исполнил мировые хиты в оригинальной симфонической интерпретации. Людей бесплатно угощали национальными блюдами украинской, азербайджанской и казахской кухни. Всего накормили около 3 тысяч гостей.

С прошлого месяца Украина из «зеленой» перешла в «желтую» зону карантина. К «красной зоне» отнесли территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Согласно правилам, рестораны, спортзалы, театры страны могут работать только при 100-процентной вакцинации работников. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, Украина входит в пик волны эпидемии, число умерших от COVID-19 может достигнуть тысячи человек в сутки.