В сторис актриса выглядит как после болезни, однако она поясняет, что все в порядке, она проходила плановую медицинскую процедуру.
«Впервые делала гастроскопию под наркозом, и всем рекомендую. Так сладко поспала…» — рассказала Сумская.
Сумская добавила, что после наркоза еще находится в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.
Она поблагодарила врачей и прорекламировала клинику, в которой ей сделали гастроскопию. Связано ли это с каким-то заболеванием, звезда не уточнила.
Ольга Сумская - советская и украинская театральная и киноактриса, родилась в 1966 году во Львове. Заслуженная и народная артистка Украины. Первая роль — Панночка в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Славу ей принесла роль Роксоланы в одноименном украинском костюмно-историческом сериале.
Украинские националисты критикуют звезду за «непатриотичность» дочери Антонины Паперной. Она живет и строит актерскую карьеру в России, вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча.