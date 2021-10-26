Украинская актриса Ольга Сумская на днях обеспокоила поклонников видеороликом в сторис Instagram, который записала в больнице. На видео она приходит в себя после наркоза

То ли Аллегрова, то ли Гурченко, то ли видение: Сумская сумела удивить поклонников © Instagram, olgasumska

«Впервые делала гастроскопию под наркозом, и всем рекомендую. Так сладко поспала…» — рассказала Сумская.

Сумская добавила, что после наркоза еще находится в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.

Она поблагодарила врачей и прорекламировала клинику, в которой ей сделали гастроскопию. Связано ли это с каким-то заболеванием, звезда не уточнила.

Ольга Сумская - советская и украинская театральная и киноактриса, родилась в 1966 году во Львове. Заслуженная и народная артистка Украины. Первая роль — Панночка в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Славу ей принесла роль Роксоланы в одноименном украинском костюмно-историческом сериале.

Украинские националисты критикуют звезду за «непатриотичность» дочери Антонины Паперной. Она живет и строит актерскую карьеру в России, вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча.