На Украине построят новый патронный завод, на котором будут выпускать боеприпасы различных калибров. Об этом сообщает 26 октября korrespondent.net

Гендиректор госконцерна «Укроборонпром» Юрий Гусев заявил, что завод для обеспечения потребностей ВСУ в боеприпасах будет построен в сотрудничестве с иностранцами.

«Летом этого года было подписано соглашение с канадскими партнёрами, и сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование производства, куда наши партнёры должны вложить деньги и технологии», — отметил Гусев.

Ранее на Украине боеприпасы для ВСУ производил единственный патронный завод в Луганске. С 2014 года он находится на территории, подконтрольной ЛНР. «Мы больше не строим ракеты, мы просим кредиты»: что пишут украинцы в соцсетях о Дне космонавтики © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

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