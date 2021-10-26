Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины опубликовал список «пророссийских» Telegram-каналов и персональных аккаунтов, несогласных с политикой Киева

Секретарь СНБО обвинил РФ в нежелании украинцев вакцинироваться от COVID-19 © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

В список попали каналы: Klymenko Time, VESTI, Шептун, First, Новоstnoy. А также персональные аккаунты главреда одесского интернет-издания «Таймер» Юрия Ткачева, экспертов издания Украина.ру Андрея Манчука и Александра Васильева, политолога Владимира Корнилова, депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича, блогера Максима Могильницкого и других.

Ранее на заседании СНБО прозвучал доклад глав СБУ и МВД по делам, связанным с госизменой. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, с 2014 года было открыто 1,6 тыс. таких дел. Причем, большое их количество находится в судах до сих пор.

Украина постоянно запугивает некими черными списками российских певцов, музыкантов, политиков, блогеров и всех, несогласных с риторикой киевских властей.

На днях СНБО обнародовал глоссарий, в котором прописал 64 наименования, которые отныне становятся «неправильными». В их числе, например, «на Украине», «Великая Отечественная война» и другие. Эти рекомендации сделаны для СМИ, чиновников, представителей органов власти и т.д.

Писатель, основатель Русского движения на Западной Украине Сергей Сокуров в интервью изданию Украина.ру отметил, что глоссарий — это словесное оформление стремления Киева «навсегда и во всем отделиться от России, как от другой планеты, потому что они понимают, что российское влияние будет всегда, мы географически никуда не денемся». Он добавил, что если словарь вышел, значит будет внедряться, в том числе и в сознание, «а потом попробуй от него избавься!».