Ранее Узбекистан стабильно входил в первую пятерку стран, отправляющих своих граждан на обучение в украинские вузы, но сейчас ситуация изменилась. Как заявлял посол Ташкента на Украине Алишер Курманов, это связано с ростом числа ВУЗов в Узбекистане, карантинными ограничениями, выходом узбекских студентов на новые образовательные рынки, а также полным перевод процесса обучения на украинский язык.
В Узбекистане система вузов не вполне справлялась с потоком молодежи, поэтому вполне естественно, что значительная часть студентов уезжала учиться за границу, а их трудоустройство зависело от того, по какой специальности они обучались, пояснил эксперт.
«Учитывая кризис на Украине, языковые проблемы и просто падение качества образования, она перестала представлять интерес для Узбекистана, Казахстана и других стран. Те, кто оставили учебу на Украине, будут ехать в Россию. У нас и образование получше, и дикого национализма нет», — подчеркнул Мендкович.
Собеседник издания добавил, что узбекские эксперты и власти присматривают за украинским кризисом и делают для себя определенные выводы, понимая, в какое бедственное положение страну может завести грубый и безумный этнический национализм.
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