Учитывая кризис на Украине, языковые проблемы и просто падение качества образования, она перестала представлять интерес для студентов из Узбекистана, Казахстана и других стран Средней Азии. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Алишер Курманов, это связано с ростом числа ВУЗов в Узбекистане, карантинными ограничениями, выходом узбекских студентов на новые образовательные рынки, а также полным перевод процесса обучения на украинский язык.

В Узбекистане система вузов не вполне справлялась с потоком молодежи, поэтому вполне естественно, что значительная часть студентов уезжала учиться за границу, а их трудоустройство зависело от того, по какой специальности они обучались, пояснил эксперт.

«Учитывая кризис на Украине, языковые проблемы и просто падение качества образования, она перестала представлять интерес для Узбекистана, Казахстана и других стран. Те, кто оставили учебу на Украине, будут ехать в Россию. У нас и образование получше, и дикого национализма нет», — подчеркнул Мендкович.

Собеседник издания добавил, что узбекские эксперты и власти присматривают за украинским кризисом и делают для себя определенные выводы, понимая, в какое бедственное положение страну может завести грубый и безумный этнический национализм.

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