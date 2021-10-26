Львовский городской совет распорядился снести мемориал Великой Отечественной войны на Марсовом поле и передать его в музей «Территория террора». Об этом сообщил 26 октября Укринформ

Утром 26 октября мемориал демонтировали рабочие с отбойными молотками. Соответствующее решение было принято на заседании Львовского горсовета 8 октября.

Во Львове 2022 год станет годом УПА* © commons.wikimedia.org, Public Domain

Мемориал с изображением ордена Великой Отечественной был установлен в 1970-х. К нему 9 мая несли цветы жители Львова, предки которых сражались на войне с фашистами.

В июле во Львове демонтировали монумент Славы Советской армии.

Ранее МИД РФ направил Украине ноту в связи с уничтожением в стране памятников о победе СССР над фашизмом. В обращении отмечалось, что власти Украины подобными действиями демонстрируют отказ от собственной истории и пытаются лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне.