Утром 26 октября мемориал демонтировали рабочие с отбойными молотками. Соответствующее решение было принято на заседании Львовского горсовета 8 октября.
Львовский активист из организации «Общество будущего» Антон Петровский назвал снос военного мемориала «избавлением от маркеров Москвы» на территории Украины.
Мемориал с изображением ордена Великой Отечественной был установлен в 1970-х. К нему 9 мая несли цветы жители Львова, предки которых сражались на войне с фашистами.
В июле во Львове демонтировали монумент Славы Советской армии.
Ранее МИД РФ направил Украине ноту в связи с уничтожением в стране памятников о победе СССР над фашизмом. В обращении отмечалось, что власти Украины подобными действиями демонстрируют отказ от собственной истории и пытаются лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне.