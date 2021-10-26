Фаршированные грибком? Житель Днепра купил странные яйца

«Магазин "Салтовский мясокомбинат" на бульваре Славы, 28, торгует вот такими "свежими" яйцами», — говорится в посте.
На опубликованном снимке разбитое яйцо внутри покрыто черными пятнами. Пользователи в сети отметили, что это результат бактериального или грибкового заражения.
«Отнес бы им в камеру хранения. Ключ в магазине сбрось и все», «Рентген яиц почему не сделали?», «Уценить боятся, тянутся за прибылью до последнего», «Купите себе пару курей и кормите их на балконе», «Фаршированные грибком?», — написали пользователи в комментариях к снимку.
Плачевное состояние сферы общественного питания и пищевой промышленности — большая проблема современной Украины. В новостях и соцсетях регулярно публикуют фото и видео, подтверждающие такое положение вещей. Украинцы то и дело находят в пище посторонние предметы, плесень, живность и прочее. Так, в Днепропетровской области женщина купила ромовую бабу с использованным лейкопластырем внутри. А житель Одессы купил в одном из местных магазинов пачку попкорна и внутри обнаружил кусок шпагата.