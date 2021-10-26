Он напомнил, что после окончания действия договора о запрете на создание ракет средней дальности Украина может разрабатывать ракетные комплексы с дальностью более 500 километров.
«Это, в первую очередь, комплексы "Гром", "Гром-2". Они ещё на стадии исследовательских разработок, но в перспективе, на протяжении 10 лет, при надлежащем финансировании и внимании, которое государство будет уделять, мы можем получить такое оружие», — рассказал Арестович.
Он заявил, что слова о возможности Киева направить ракеты на Москву — это ответ на то, что «россияне не стесняются в каждой своей программе и высказывании угрожать разбомбить Украину в каменный век».
Украина и страны НАТО, по словам Арестовича, не ведут агрессивную политику, а стремятся не допустить расширения конфликта в Донбассе на территорию всей Украины и стран-партнеров.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.