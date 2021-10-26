Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире канала «Украина 24» 25 октября, что его слова о ракетах, которые Украина может направить на Москву, были предупреждением

«Понты колотят»: Арестович пригрозил российской армии © Алексей Арестович/Фейсбук

«Это, в первую очередь, комплексы "Гром", "Гром-2". Они ещё на стадии исследовательских разработок, но в перспективе, на протяжении 10 лет, при надлежащем финансировании и внимании, которое государство будет уделять, мы можем получить такое оружие», — рассказал Арестович.

Он заявил, что слова о возможности Киева направить ракеты на Москву — это ответ на то, что «россияне не стесняются в каждой своей программе и высказывании угрожать разбомбить Украину в каменный век».

Украина и страны НАТО, по словам Арестовича, не ведут агрессивную политику, а стремятся не допустить расширения конфликта в Донбассе на территорию всей Украины и стран-партнеров.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.