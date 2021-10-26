Если Украине будет предоставлен ПДЧ в НАТО (пока это не очень очевидно), Россия будет рассматривать все варианты для сохранения нынешнего баланса сил вплоть до силового решения этой проблемы. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Владимир Евсеев: войну России с Украиной могут спровоцировать лишь США © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает все необходимое, чтобы минимизировать последствия.

Специалист отметил, что эта позиция России была твердо обозначено во время встречи Путина и Байдена в Женеве, США это поняли, и именно этим была вызвана замена украинских силовиков после саммита, включая экс-главу МВД Арсена Авакова, который осуществлял связь с националистическими батальонами.

«Россия действительно обозначила две черты: предоставление Украине ПДЧ и развертывание на территории Украины американской военной базы. Потому что никакая другая военная база на территории Украины быть создана не может. США все больше делают акцент на сдерживании Китая, а не России. Конкретный пример этому — создание блока между США, Великобританией и Австралией, что привело к серьезному напряжению в отношениях с Францией, которую лишили контракта на строительство подводных лодок», — указал Евсеев.

Планы США в том, чтобы поддерживать конфронтацию с Россией на определенном уровне, не доводя дело до открытой вражды, но тут есть некая самостоятельность Конгресса США, который в рамках военного бюджета пытается указать на необходимость поставки Украине определенных видов вооружения, добавил он.

Это баланса сил не изменит, но это потребует от России принятия конкретных мер для соблюдения этого качественного паритета, речь не идет о крупномасштабной войне, а США эта война не нужна, заключил собеседник издания.

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