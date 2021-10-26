В украинском Ровно больной коронавирусом мужчина умер на пороге больницы. Об этом 25 октября сообщило издание Rivne.media

Секретарь СНБО обвинил РФ в нежелании украинцев вакцинироваться от COVID-19 © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк Олег Ушкевич рассказал, что погибшему было 57 лет. Сначала он попал в областной центр психического здоровья с диагнозом алкогольный делирий (психоз, связанный со злоупотреблением алкоголя), а позже у него обнаружили коронавирус. У него диагностировали пониженную сатурацию, дыхательную недостаточность и двустороннюю пневмонию, в связи с чем ему потребовалась реанимация.

Во время его перевозки в больницу больного подключили к системе подачи кислорода. Сердце мужчины остановилось у приемного отделения медицинского учреждения.

С прошлого месяца Украина из «зеленой» перешла в «желтую» зону карантина. К «красной зоне» отнесли территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Согласно правилам, рестораны, спортзалы, театры страны могут работать только при 100-процентной вакцинации работников.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, Украина входит в пик волны эпидемии, число умерших от COVID-19 может достигнуть тысячи человек в сутки.