Заместитель главного врача областного центра экстренной медицинской помощи Олег Ушкевич рассказал, что погибшему было 57 лет. Сначала он попал в областной центр психического здоровья с диагнозом алкогольный делирий (психоз, связанный со злоупотреблением алкоголя), а позже у него обнаружили коронавирус. У него диагностировали пониженную сатурацию, дыхательную недостаточность и двустороннюю пневмонию, в связи с чем ему потребовалась реанимация.
Во время его перевозки в больницу больного подключили к системе подачи кислорода. Сердце мужчины остановилось у приемного отделения медицинского учреждения.
С прошлого месяца Украина из «зеленой» перешла в «желтую» зону карантина. К «красной зоне» отнесли территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Согласно правилам, рестораны, спортзалы, театры страны могут работать только при 100-процентной вакцинации работников.
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, Украина входит в пик волны эпидемии, число умерших от COVID-19 может достигнуть тысячи человек в сутки.