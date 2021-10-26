Внештатный советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович 25 октября в эфире телеканала «НАШ» заявил, что в России «колотят понты», говоря о полномасштабной войне

Арестович предложил радикальные меры против российских компаний на Украине © Facebook, Constantine Romanchuk

Это не первое скандальное заявление Арестовича, которое он делает относительно российско-украинских отношений. На днях он уже предсказывал «конец России» в случае «нападения» на Украину. А также говорил, в каком случае Украина будет заниматься диверсиями на территории России. По его словам, такое возможно только после начала полномасштабной войны между странами.