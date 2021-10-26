«Россия, когда рассказывает о красных линиях по вступлению в НАТО, "колотит понты". Российскую армию возглавляют профессионалы, и они прекрасно знают цену реального военного вторжения и расширения военного конфликта против Украины и знают, чем это для них обернется. А обернется это концом русской армии и их боеспособности», — заверил он.
Это не первое скандальное заявление Арестовича, которое он делает относительно российско-украинских отношений. На днях он уже предсказывал «конец России» в случае «нападения» на Украину. А также говорил, в каком случае Украина будет заниматься диверсиями на территории России. По его словам, такое возможно только после начала полномасштабной войны между странами.