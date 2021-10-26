Европейские и американские партнеры обманули Киев. Об этом 25 октября заявил бывший народный депутат Украины от блока партий «Наша Украина - Народная Самооборона» Юрий Кармазин в эфире телеканала «НАШ»

Западные партнеры стараются свалить неудачи «Минска» на Москву - Видеманн © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин посоветовал России поставлять газ в Европу по уже существующим маршрутам, а не ждать ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». Он отметил, что Россия является единственным поставщиком, который способен существенно помочь Европе в борьбе с энергетическим кризисом. По словам Хокстина, с этим мнением согласно и Международное энергетическое агентство.