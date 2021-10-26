Бывший народный депутат Украины от Радикальной партии Олега Ляшко Валерия Заружко 25 октября в эфире телеканала «НАШ» заявила, что страна не способна предложить что-либо НАТО взамен на вступление в альянс и рассчитывает только на защиту

«У нее слишком много врагов». Ищенко о том, когда Украина могла бы еще вступить в НАТО © РИА Новости, Нина Зотина

«Чем мы могли быть интересны НАТО? Усилением на восточном фронте, но этого Украина даже не обсуждает, у нас нет такой заявки. У нас есть заявка на то, чтобы нас защитили. Мы же ни Македония, ни Черногория, мы большое государство, которое должно что-то предложить взамен, но которое взамен ничего не предлагает. Мы рассчитываем на то, что нас будет защищать та же Черногория, Македония, Исландия. При этом ключевые игроки, которых я сегодня назвала, абсолютно четко выражают свою позицию о том, что Украине пока в НАТО не место», — признала политик.

Накануне замминистра обороны Украины Александр Носов заявил, что страну впервые пригласили принять участие в заседании высшего совещательного комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений — Конференции национальных директоров вооружений.