Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива 25 октября в своем Facebook призвал украинцев готовиться к голоду, болезни и смерти

«Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть», — написал политик.

Славянская ТЭС остановила работу из-за нехватки угля © commons.wikimedia.org/Artemka

В сентябре стало известно, что Украина закупит 150 тысяч тонн угля из США. Первая партия топлива ожидается в декабре 2021 года, а вторая — в январе 2022 года. Украина также начала закупать уголь в Казахстане и Польше.

Годом ранее Украина из-за недостаточных запасов угля столкнулась с кризисом электроэнергетики, который удалось преодолеть лишь благодаря закупкам электричества в РФ и Белоруссии. После Верховная Рада запретила приобретать электроэнергию у России и РБ.