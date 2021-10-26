«Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть», — написал политик.
Ранее оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» заявил о серьезном дефиците угля. Его запасы на складах энергокомпаний страны с 18 октября сократились на 6,5% до 583,4 тысячи тонн. В «Укрэнерго» отметили, что ситуация с углем в стране ухудшается (на складах находится почти в 5 раз меньше угля, чем должно быть)
В сентябре стало известно, что Украина закупит 150 тысяч тонн угля из США. Первая партия топлива ожидается в декабре 2021 года, а вторая — в январе 2022 года. Украина также начала закупать уголь в Казахстане и Польше.
Годом ранее Украина из-за недостаточных запасов угля столкнулась с кризисом электроэнергетики, который удалось преодолеть лишь благодаря закупкам электричества в РФ и Белоруссии. После Верховная Рада запретила приобретать электроэнергию у России и РБ.