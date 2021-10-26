Киеву следует налаживать прагматичные отношения с Москвой и Минском, отставив разногласия. Об этом 25 октября в эфире телеканала «Украина 24» заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович

Рабинович пояснил, почему Украина «лихорадочно» ищет встречи с Путиным © Facebook, Вадим Рабинович / Facebook, Вадим Рабинович / Перейти в фотобанк

По мнению Рабиновича, Украине недопустимо закупать газ в три раза дороже под видом европейского, при этом отказываясь от прямых переговоров с Россией.

Он также указал на крайне высокие цены на топливо для простого населения, а также на то, что дорогие энергоресурсы приведут к банкротству 70-75% предприятий Украины.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива призвал украинцев готовиться к голоду, болезни и смерти. Это произошло после того как Славянская ТЭС остановила работу из-за отсутствия топлива.