«Прийти и спокойно сказать: "У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем. Давайте сегодня решать вопросы газа, потому что у нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены". Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосет!» — подчеркнул парламентарий.
По мнению Рабиновича, Украине недопустимо закупать газ в три раза дороже под видом европейского, при этом отказываясь от прямых переговоров с Россией.
Он также указал на крайне высокие цены на топливо для простого населения, а также на то, что дорогие энергоресурсы приведут к банкротству 70-75% предприятий Украины.
Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива призвал украинцев готовиться к голоду, болезни и смерти. Это произошло после того как Славянская ТЭС остановила работу из-за отсутствия топлива.